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Льготная ипотека кончилась? Стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготных программ

Льготная ипотека кончилась? Стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготных программ

pro-dachnikov.com

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Правительство РФ планирует изменить условия ипотечного кредитования, продлив семейную ипотеку и региональные программы до июля 2024 года. Некоторые программы столкнутся с трудностями, что может повлиять на цены на жилье.

Изменения в условиях ипотечного кредитования, предусмотренные правительством России, вызывают определенную тревогу среди специалистов и граждан. Продление семейной ипотеки и региональных программ до июля 2024 года, а также изменения в других ипотечных программ подвергаются критике, так как могут оказать влияние на цены на жилье.

Глава Банка России, Эльвира Набиуллина, выразила опасения относительно возможного роста цен на жилье из-за льготных кредитов, так как увеличение первоначального взноса и снижение кредитного лимита, могут действительно повлиять на спрос и, как следствие, на цены на жилье.

Некоторые банки уже начали отказывать гражданам в льготных ипотечных кредитах, так как израсходовали все выделенные лимиты. К ним относятся Московский кредитный банк «Ак Барс Банк», «Уралсиб». Однако представители финансовых организаций объяснили, что выдача льготных ипотек возобновиться, когда на них будет выделен бюджет.

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