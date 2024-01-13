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Льготная ипотека фактически отменена банками: что делать желающим купить квартиру в 2024 году

Льготная ипотека фактически отменена банками: что делать желающим купить квартиру в 2024 году

mk.ru

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С 11 января 2024 года Сбербанк вводит новую комиссию в размере 7,5-11,5% от суммы кредита для девелоперов, чьи клиенты решили воспользоваться льготными жилищными займами. Кубанские застройщики подтверждают получение уведомления от банка, сообщает «Ъ-Кубань».

«23 декабря государство уменьшило субсидирование банкам для льготной ипотеки. Кажется, система продаж небольших объектов за наличные уже не так уж странна», - прокомментировали нововведение в одной из строительных компаний Краснодара, оставаясь при этом анонимными.

Поясним, что в соответствии с информацией, предоставленной «Ъ», если покупатель приобретает квартиру по программе «Госпрограмма-2020» с базовой ставкой 8% годовых, то застройщик обязан заплатить банку комиссию в размере 7,5% от суммы кредита. Для программы «Семейная ипотека» комиссия составляет 8,4%, для IT-ипотеки - 8,9%, а для Дальневосточной и Арктической программ - 11,5%. В случае выбора квартиры, не входящей в список жилых комплексов, подпадающих под субсидирование, клиент может оформить ипотеку в Сбербанке только по базовой программе (со ставкой от 15,6%).

Другие банки пока не сообщили о своем решении взимать комиссию с застройщиков.

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