Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Летом в жару обязательно поливайте таким раствором грядки с огурцами: пустоцветов точно не увидите

Летний уход за огурцами требует особого внимани...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

Летний уход за огурцами требует особого внимания, особенно в жару, когда риск пустоцветов возрастает. Использование специального раствора для полива не только поможет поддержать здоровье растений, но и обеспечит обильное плодоношение.

Представляем простой, но эффективный рецепт раствора, который предотвратит появление пустоцветов на ваших грядках с огурцами.

Компоненты раствора:

  • Вода — 10 литров
  • Древесная зола — 1 стакан
  • Йод — 1 чайная ложка
  • Молоко (или сыворотка) — 1 литр

Приготовление и применение раствора:

  1. Подготовка золы: Древесная зола является отличным источником калия и микроэлементов, которые необходимы огурцам для полноценного роста и развития. Залейте золу водой и дайте настояться в течение суток.
  2. Добавление йода и молока: После настаивания процедите зольный раствор, добавьте йод и молоко. Йод является мощным антисептиком, который помогает предотвратить развитие грибковых заболеваний, а молоко служит источником кальция и белка для растений.
  3. Полив: Используйте раствор для полива огурцов раз в неделю. Лучше всего проводить полив утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев под жарким солнцем.

Полезные советы:

  • Регулярно осматривайте растения на предмет первых признаков болезней или недостатка питательных веществ.
  • Убедитесь, что почва вокруг огурцов рыхлая и не пересыхает, так как огурцы любят влажную почву.
  • Избегайте чрезмерного удобрения азотом, так как это может способствовать росту зеленой массы в ущерб плодоношению.

Применение данного раствора для полива огурцов летом поможет вам не только сохранить растения здоровыми в жару, но и обеспечить хороший урожай без пустоцветов. Такой подход к уходу за огурцами доказывает свою эффективность и позволяет вырастить качественные и вкусные плоды на вашем огороде.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Стоял на зарядке: в Казани взорвался электровелосипед

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

травля тараканов в москве в квартире с гарантией

Лонгриды

3 часа назад

«Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

база репетиторов в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстанец спровоцировал массовое ДТП в Ульяновской области из 8 машин

Новости Казани

день назад

В Казани продают раритетную «Волгу» ГАЗ 21 1961 года выпуска

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане 29 июля ожидаются гроза и сильный ветер

Новости Татарстана

13 часов назад

В Лениногорске мужчина поймал на балконе летучую мышь

Новости Казани

9 часов назад

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд рейса Казань-Адлер
Новости Татарстана
7 часов назад

Раис РТ находится на связи с пострадавшими в результате схода поезда с рельсов

Рустам Минниханов быстро получает данные

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане уже 6 случаев лихорадки Западного Нила

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

12 часов назад

В Казани узбечка убила ножом своего 18-летнего сына

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане в 2024 гибнут краснокнижные растения
43-летний виновник страшного ДТП с поездом нахо...
Новости Казани
7 часов назад

43-летний виновник страшного ДТП с поездом находится в реанимации

Новости Татарстана

13 часов назад

Космонавтов не отправят в санатории Татарстана в 2024

Новости Казани

14 часов назад

На 85 км трассы Казань-Ульяновск произошла смертельная авария

Новости Казани

22 часа назад

Гимнастка из Казани упала во время выступления
«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Лемана ПРО» расскажет и покажет, как построить дом
2 человека, предварительно, погибло после схода...
Новости Казани
8 часов назад

2 человека, предварительно, погибло после схода поезда рейса Казань-Адлер