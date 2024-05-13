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«Летом придет климатический кошмар». Синоптики сказали, к чему готовиться

Метеорологи представили обновленные данные о погоде на предстоящее лето. С июня по август Российскую Федерацию ожидает настоящий климатический кошмар, включающий в себя экстремальную жару и рекордное количество осадков.

flectone.ru

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Метеорологи представили обновленные данные о погоде на предстоящее лето. С июня по август Российскую Федерацию ожидает настоящий климатический кошмар, включающий в себя экстремальную жару и рекордное количество осадков.

По словам научного руководителя Гидрометеорологического центра Романа Вильфанда, наступающее лето не принесет прохлады ни одному субъекту страны. Ожидается аномальное тепло, особенно в европейской части страны, а также в северных и северо-западных районах, где температура значительно превысит климатическую норму.

Жаркие условия затронут также северный Урал и северную Сибирь, Бурятию и Забайкальский край. В этих регионах температура будет выше среднего, что создаст опасные условия для возникновения пожаров. Дальний Восток, Приволжье, центральная Россия и Сибирь также попадут в зону риска, где пожароопасный сезон может привести к масштабным лесным пожарам и появлению густого смога.

Первые летние месяцы удивят россиян беспрецедентным количеством дождей. Июнь принесет сильные осадки в Москву и Московскую область, Казань, Нижний Новгород, Брянск, Смоленск и Тверь. В июле рекордное количество осадков ожидается в Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае и Камчатке.

Эти погодные условия создадут сложную ситуацию для большинства регионов России. Экстремальная жара и обильные дожди станут серьезным испытанием для жителей страны.

Синоптики предупреждают, что предстоящее лето станет настоящим испытанием для россиян. Необычная жара и рекордные осадки требуют подготовки и внимательного отношения к изменяющимся климатическим условиям.

Чтобы быть в курсе всех изменений и подготовиться к любым неожиданностям, которые приготовила нам погода, следите за обновлениями прогнозов.

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