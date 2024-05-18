«Летом придет климатический кошмар». Синоптики рассказали, к чему стоит приготовиться

Лето 2024 года в России обещает быть одним из самых экстремальных за последние годы.

Роман Вильфанд, главный метеоролог страны, предупреждает о значительном повышении температур и увеличении количества осадков, что может представлять серьезные риски для здоровья и безопасности жителей.

Региональные климатические особенности:

Европейская часть России ожидает период аномальной жары, с температурами, значительно превышающими климатические нормы.

Бурятия и Забайкальский край столкнутся с сильной жарой, увеличивая риск возникновения лесных пожаров.

Дальний Восток, Приволжье, а также центральные и сибирские регионы определены как зоны высокого риска для лесных пожаров и смога.

Июнь и июль принесут сильные осадки в такие регионы, как Московская область, Татарстан, Нижний Новгород, Брянск, Смоленск, Тверь, Санкт-Петербург, Карелия, Алтай и Камчатка.

Советы по подготовке к предстоящему лету:

Увлажнение: Уделяйте внимание регулярному питью воды для предотвращения обезвоживания.

Защита от солнца: Используйте солнцезащитные кремы, носите шляпы и легкую одежду для защиты от солнечных лучей.

Планирование поездок: Особое внимание уделите погодным условиям при планировании поездок, особенно в районы с повышенным риском лесных пожаров или сильных осадков.

Мониторинг погоды: Регулярно следите за погодными прогнозами и уведомлениями от местных властей, чтобы быть готовыми к внезапным изменениям погоды.

Эта информация поможет вам эффективно справиться с предстоящими вызовами и сохранить здоровье и безопасность в условиях предстоящего экстремального лета. Будьте готовы к высоким температурам и изменениям погоды, чтобы лето прошло комфортно и безопасно.