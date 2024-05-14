«Летом придет климатический апокалипсис». Синоптики сказали, к чему готовиться

Метеорологи из Гидрометеорологического центра России предоставили новые прогнозы на лето, и они не обещают легкости: страну ожидает жаркое лето с экстремальными температурами и высоким уровнем осадков.

Роман Вильфанд, главный синоптик России, отметил, что предстоящее лето принесет аномальную жару по всей стране, особенно затронув европейскую часть России, северные и северо-западные области, где температуры ожидается значительно выше климатических норм. Помимо этого, усиление жары прогнозируется на северном Урале, в северной Сибири, Бурятии и Забайкальском крае, что увеличит риск возникновения пожаров. В зоне особого риска оказываются также Дальний Восток, Приволжье, центр России и Сибирь, где высока вероятность лесных пожаров и образования густого смога.

Кроме того, лето принесет рекордные осадки во многих регионах. В июне ожидается обилие дождей в Московской области, Республике Татарстан, а также в Нижнем Новгороде, Брянске, Смоленске и Твери. В июле настоящий дождевой пик ожидается в Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае и Камчатке.

Эти погодные условия представляют серьезный вызов для жителей России, где ожидаются как экстремальная жара, так и значительные осадки. Специалисты рекомендуют жителям страны быть готовыми к таким условиям и внимательно следить за новыми данными погодных прогнозов, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения и подготовиться к предстоящему лету.