Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Летом придет климатический апокалипсис». Синоптики сказали, к чему готовиться

Метеорологи из Гидрометеорологического центра России предоставили новые прогнозы на лето, и они не обещают легкости: страну ожидает жаркое лето с экстремальными температурами и высоким уровнем осадков.

flectone.ru

Подписаться в Telegram

Метеорологи из Гидрометеорологического центра России предоставили новые прогнозы на лето, и они не обещают легкости: страну ожидает жаркое лето с экстремальными температурами и высоким уровнем осадков.

Роман Вильфанд, главный синоптик России, отметил, что предстоящее лето принесет аномальную жару по всей стране, особенно затронув европейскую часть России, северные и северо-западные области, где температуры ожидается значительно выше климатических норм. Помимо этого, усиление жары прогнозируется на северном Урале, в северной Сибири, Бурятии и Забайкальском крае, что увеличит риск возникновения пожаров. В зоне особого риска оказываются также Дальний Восток, Приволжье, центр России и Сибирь, где высока вероятность лесных пожаров и образования густого смога.

Кроме того, лето принесет рекордные осадки во многих регионах. В июне ожидается обилие дождей в Московской области, Республике Татарстан, а также в Нижнем Новгороде, Брянске, Смоленске и Твери. В июле настоящий дождевой пик ожидается в Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае и Камчатке.

Эти погодные условия представляют серьезный вызов для жителей России, где ожидаются как экстремальная жара, так и значительные осадки. Специалисты рекомендуют жителям страны быть готовыми к таким условиям и внимательно следить за новыми данными погодных прогнозов, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения и подготовиться к предстоящему лету.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Полезное

2 часа назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

средняя цена на уничтожение тараканов в москве

Новости Казани

день назад

В Казани сбили подростка на самокате

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

заказать рисунок у художника в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ потребовали не строить свиноферму возле мусульманской деревни

Новости Татарстана

день назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Новости Татарстана

20 часов назад

Плющев назвал «Ак Барс» сложной командой для Гатиятулина

Новости Казани

день назад

Метшин извинился за пробки

Новости Казани

день назад

В Казани новый температурный «антирекорд» мая
Новости Казани
4 часа назад

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Новости Татарстана

35 минут назад

В РТ спасли бобра

Новости Татарстана

2 часа назад

Вице-президентом Академии наук Татарстана назначен Айрат Хасьянов

Новости Казани

2 часа назад

В Казани за неделю родились 151 мальчик и 151 девочка

Новости Татарстана

2 часа назад

На Игры БРИКС за месяц до турнира продали уже более 20 тысяч билетов
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
4 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

6 часов назад

«Ак Барс» объявил главного тренера

Новости Татарстана

6 часов назад

В Нижнекамске будет колледж транспортной инфраструктуры

Новости Казани

6 часов назад

Генич рассказал о продлении контракта Рахимова с «Рубином»
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
6 дней назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
4 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом