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«Летом придет климатический апокалипсис». Синоптики рассказали гражданам страны, к чему готовиться

Лето 2024 года в России обещает стать рекордно экстремальным по погодным условиям, предупреждает Гидрометцентр России.

imghub.ru

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Лето 2024 года в России обещает стать рекордно экстремальным по погодным условиям, предупреждает Гидрометцентр России.

Роман Вильфанд, главный метеоролог страны, отмечает значительное повышение температур и увеличение количества осадков, что может представлять серьезные риски для жителей.

Региональные особенности климата:

  • Европейская часть России столкнется с аномальной жарой, где температуры значительно превысят обычные климатические нормы.
  • Бурятия и Забайкальский край также ожидают сильной жары, что увеличивает риск возникновения лесных пожаров.
  • Дальний Восток, Приволжье, центральные и сибирские регионы определены как зоны высокого риска для лесных пожаров и смога.
  • Июнь и июль принесут сильные осадки в регионы, такие как Московская область, Татарстан, Нижний Новгород, Брянск, Смоленск, Тверь, Санкт-Петербург, Карелия, Алтай и Камчатка.

Советы по подготовке к предстоящему лету:

  1. Увлажнение: Уделяйте внимание регулярному питью воды, чтобы предотвратить обезвоживание.
  2. Защита от солнца: Используйте солнцезащитные кремы, носите шляпы и легкую одежду для защиты от солнечных лучей.
  3. Планирование поездок: Особое внимание уделите погодным условиям при планировании поездок, особенно в районы с повышенным риском лесных пожаров или сильных осадков.
  4. Мониторинг погоды: Регулярно следите за погодными прогнозами и уведомлениями от местных властей, чтобы быть готовыми к внезапным изменениям погоды.

Подготовка и осведомленность помогут вам эффективно справиться с предстоящими вызовами и сохранить здоровье и безопасность в условиях предстоящего экстремального лета.

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