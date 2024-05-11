«Летом наступит климатическое безумие»: синоптики сказали, к чему готовиться

Синоптики поделились новыми прогнозами о погоде на предстоящее лето. По их словам, с июня по август большая часть России столкнется с настоящим климатическим кошмаром.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что лето точно не будет холодным. Напротив, нас ожидает аномальное тепло.

Европейская часть и север: В европейских регионах, северных и северо-западных районах температура превысит средние климатические нормы.

Урал, Сибирь и Забайкалье: Необычайная жара накроет северный Урал, север Сибири, а также Бурятию и Забайкальский край.

Такие погодные условия могут создать сложные обстоятельства в Приволжье, центре страны, на Дальнем Востоке и в Сибири, где ожидается пожароопасный сезон. Опасность возгорания лесов может привести к появлению смога, что усугубит ситуацию.

Неожиданные ливни

Июнь: Москву, Московскую область, Казань, Нижний Новгород, Брянск, Смоленск и Тверь ожидает небывалое количество дождей.

Июль: В Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае и Камчатке количество осадков может достигнуть рекорда.

Синоптики считают, что лето в России пройдет под знаком аномальной жары и рекордного количества дождей, что создаст настоящую погодную головоломку. В таких условиях важно сохранять бдительность, следить за предупреждениями и быть готовыми к переменчивой погоде.