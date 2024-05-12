«Летом наступит климатический кошмар»: синоптики сказали, к чему готовиться

Лето 2024 года в России обещает быть жарким и влажным. Синоптики предупреждают о серьезных изменениях в погоде с июня по август, прогнозируя настоящий климатический кошмар для большей части страны.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, отметил, что холодное лето не ожидается. Вместо этого прогнозируется аномальное тепло.

Климатическая ситуация по регионам:

Европейская часть и север: В европейских регионах, а также в северных и северо-западных районах, температура превысит средние климатические нормы.

Урал, Сибирь и Забайкалье: Необычайная жара ожидается на северном Урале, в северных районах Сибири, Бурятии и Забайкальском крае.

Возможные последствия:

Пожароопасный сезон: В Приволжье, центральной части России, на Дальнем Востоке и в Сибири из-за жаркой погоды ожидается высокий риск лесных пожаров, что может привести к появлению смога и ухудшению качества воздуха.

Неожиданные ливни по месяцам:

Июнь: Москву, Московскую область, Казань, Нижний Новгород, Брянск, Смоленск и Тверь ожидают интенсивные дожди, значительно превышающие норму.

Июль: В Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае и Камчатке прогнозируется рекордное количество осадков.

Синоптики предупреждают, что это лето принесет аномальную жару и рекордные ливни, что создаст настоящую погодную головоломку. Жителям России важно следить за предупреждениями, готовиться к переменчивым условиям и проявлять осторожность в пожароопасных регионах.