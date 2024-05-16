«Летом наступит климатический кошмар». Синоптики предупредили россиян, к чему готовиться

Лето 2024 года в России обещает стать одним из самых экстремальных с точки зрения погодных условий за последние годы, согласно последним данным Гидрометцентра России.

Главный метеоролог страны Роман Вильфанд предупреждает о значительном повышении температур и увеличении количества осадков.

Особенности климата в разных регионах:

Европейская часть Российской Федерации ждет период аномальной жары, где температуры превысят привычные климатические нормы.

Бурятия и Забайкальский край также находятся под угрозой сильной жары, что повышает вероятность возникновения лесных пожаров.

Дальний Восток, Приволжье, центральные и сибирские регионы определены как зоны высокого риска для лесных пожаров и появления смога.

Ожидается, что июнь принесет сильные осадки в Московскую область, Татарстан и такие города, как Нижний Новгород, Брянск, Смоленск и Тверь. В июле ожидаются рекордные осадки в Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае и Камчатке.

Советы по подготовке к предстоящему лету:

Увлажнение: Регулярное питье воды является критически важным для предотвращения обезвоживания в жару.

Защита от солнца: Не забывайте использовать солнцезащитные средства, носить шляпы и надевать легкую одежду для защиты от солнечных лучей.

Планирование поездок: Старайтесь учитывать погодные условия при планировании любых поездок, особенно в зоны, где возможны лесные пожары или сильные осадки.

Мониторинг погоды: Следите за обновлениями прогнозов и уведомлениями от местных властей для своевременного реагирования на погодные изменения.

Подготовка и осведомленность помогут вам пережить предстоящее лето с минимальными неудобствами и сохранить здоровье и безопасность в условиях возможных экстремальных погодных явлений.