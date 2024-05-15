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«Летом наступит климатический кошмар». Синоптики предупредили, к чему готовиться

Метеорологические прогнозы от Гидрометцентра Российской Федерации предвещают жаркое лето с экстремальными погодными условиями по всей стране.

imghub.ru

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Метеорологические прогнозы от Гидрометцентра Российской Федерации предвещают жаркое лето с экстремальными погодными условиями по всей стране.

Главный синоптик страны Роман Вильфанд предупредил о повышенных температурах и увеличении количества осадков, особенно в европейской части России, на северном Урале и в северной Сибири.

Особенности погоды по регионам

В европейской части России, а также в северных и северо-западных областях, ожидается аномальная жара с температурами значительно выше климатических норм. Регионы, такие как Бурятия и Забайкальский край, также столкнутся с усилением жары, что увеличивает риск возникновения пожаров. Дальний Восток, Приволжье, центр России и Сибирь находятся в зоне особого риска возникновения лесных пожаров и смога.

Лето также принесет обильные осадки во многих регионах. Июнь ожидается дождливым в Московской области, Республике Татарстан и городах, таких как Нижний Новгород, Брянск, Смоленск и Тверь. В июле рекордные осадки ожидаются в Санкт-Петербурге, Карелии, на Алтае и Камчатке.

Рекомендации для подготовки к лету

  • Гидратация: Уделяйте внимание регулярному потреблению воды, чтобы избежать обезвоживания в жаркие дни.
  • Защита от солнца: Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, носите шляпы и легкую одежду, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения.
  • Планирование путешествий: Если планируете поездки, учитывайте погодные условия, особенно в регионах с высоким риском пожаров и обильных осадков.

Следите за погодными обновлениями: Регулярно проверяйте погодные прогнозы и уведомления от местных властей, чтобы быть в курсе изменений и предпринять необходимые меры предосторожности.

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