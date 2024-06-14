Лето сведет в могилу: Глоба предрекла двум знакам зодиака жуткие проблемы со здоровьем во второй половине июня

Известный астролог Тамара Глоба предсказывает непростой период для двух знаков зодиака во второй половине июня.

По её словам, лето может принести серьёзные вызовы для здоровья представителей Скорпиона и Рыб, подчеркивая необходимость особого внимания к своему телу и психике.

Скорпион: время бдительности

Для Скорпионов, известных своим страстным и интенсивным характером, этот период может оказаться особенно трудным. Глоба советует представителям этого водного знака избегать излишних физических нагрузок и стрессовых ситуаций, которые могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Рекомендуется больше времени уделять отдыху и релаксации, а также следить за режимом питания.

Рыбы: предупреждение о возможных недугах

Рыбам, знаку, склонному к эмоциональной восприимчивости, астролог предрекает риск заболеваний, связанных с нервной системой. Важно обеспечить себя здоровым сном, избегать переутомления и находить время для медитации или йоги. Также Глоба советует обратить внимание на симптомы, которые не стоит игнорировать, такие как головные боли или чрезмерная усталость.

Общие рекомендации

Обоим знакам стоит обратить особое внимание на свое здоровье этим летом. Не пренебрегайте профилактическими медицинскими осмотрами и консультациями со специалистами. Важно также поддерживать водный баланс и защищать кожу от чрезмерного воздействия солнечных лучей, особенно в самые жаркие часы.

Тамара Глоба напоминает, что, хотя звезды могут предостерегать нас о возможных проблемах, каждый человек обладает силой изменить своё будущее через осознанные действия и заботу о себе. Поэтому лето — это не только время испытаний, но и возможность для каждого заняться своим здоровьем и благополучием.