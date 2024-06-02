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· 16+ · Алина Алмакаева

"Лето подложит всем вселенскую свинью": метеорологи резко изменили прогноз на лето

Предстоящее лето обещает быть непредсказуемым и богатым на погодные аномалии, гласит новый прогноз метеорологов. Готовьтесь к капризам погоды, которые могут нарушить ваши планы на теплый сезон.

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Предстоящее лето обещает быть непредсказуемым и богатым на погодные аномалии, гласит новый прогноз метеорологов. Готовьтесь к капризам погоды, которые могут нарушить ваши планы на теплый сезон.

Жара, бьющая рекорды. Одним из ключевых факторов, определяющих летнюю погоду, является температура воды в Тихом океане. В этом году она значительно превышает норму, что неминуемо приведет к повышению температуры воздуха по всему миру.

Синоптики прогнозируют рекордно жаркое лето в России. Уже в июне столбики термометров в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и других городах европейской части страны могут превысить отметку в 30 градусов.

Аномальная жара не обойдет стороной и Урал, Сибирь, а также Дальний Восток, где близость Тихого океана усилит эффект высоких температур.

Резкие похолодания и затяжные дожди.Однако середина лета принесет резкую смену декораций. На большую часть России обрушатся похолодания с проливными дождями. Такой поворот событий может стать неприятным сюрпризом для тех, кто запланировал отпуск или путешествия на июль.

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