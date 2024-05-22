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«Лето подложит всем свинью»: новый пугающий прогноз метеорологов

Синоптики подготовили новый прогноз на предстоящее лето, который обещает быть весьма необычным.

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Синоптики подготовили прогноз на лето, который обещает быть непредсказуемым.

Эксперты предупреждают о нестандартных климатических изменениях, которые могут нарушить планы многих людей. Ключевым фактором, определяющим погоду, стала рекордно высокая температура воды в Тихом океане. Это приведет к повышению температуры воздуха по всему миру, в том числе и в России.

Ожидается, что лето 2023 года будет аномально жарким. Уже в июне термометры в Москве, Рязани, Твери, Санкт-Петербурге и других городах европейской России покажут более 30 градусов. Жара затронет и Урал, Сибирь, а на Дальнем Востоке, близком к Тихому океану, она будет особенно интенсивной.

Однако середина лета принесет неожиданный сюрприз: резкое похолодание и дожди. Большая часть России столкнется с прохладной погодой и продолжительными ливнями, что может стать неприятностью для тех, кто планирует отдых и поездки в июле. Август будет насыщен ураганами, грозами и градом.

Ожидается значительное количество аномальных погодных явлений, затронувших южные, центральные и другие регионы страны. В этом году лето будет непредсказуемым, поэтому перед планированием отдыха необходимо следить за прогнозами погоды и быть готовым к возможным сюрпризам.

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