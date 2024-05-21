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«Лето подложит всем свинью»: новый прогноз синоптиков

Метеорологи составили новый прогноз на предстоящий сезон отпусков.

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Синоптики подготовили новый прогноз на предстоящее лето, который обещает быть необычным.

Эксперты метеорологической службы предупреждают о ряде неожиданных изменений в погоде, которые могут повлиять на планы на летний сезон. Одним из ключевых факторов, влияющих на погоду летом, является температура воды в Тихом океане. В текущем году она значительно повысилась, что приведет к увеличению температуры воздуха по всему миру.

Прогнозируется, что лето в России будет исключительно жарким. Уже в июне термометры в городах, таких как Москва, Рязань, Тверь, Санкт-Петербург, и других европейских регионах страны, покажут более 30 градусов.

Аномальная жара также охватит Урал, Сибирь и Дальний Восток, особенно интенсивно проявляясь на последнем из-за близости к Тихому океану.

Однако в середине лета ожидается резкое изменение погоды. Большая часть российских регионов столкнется с похолоданием, сопровождаемым длительными ливнями. Этот период может стать неприятным сюрпризом для тех, кто планировал отдых и поездки в июле.

Август принесет еще больше необычных явлений. В этом месяце ожидается увеличение числа ураганов, гроз и града. Погодные аномалии затронут не только южные регионы страны, но и центральные и другие области.

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