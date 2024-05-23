«Лето подложит всем свинью»: новый прогноз от метеорологов

Синоптики прогнозируют аномальную жару, ураганы и резкие перепады температур



Готовимся к лету с непредсказуемым характером! Синоптики опубликовали новый прогноз, и, судя по всему, нас ждёт сезон погодных контрастов и неожиданностей.



Жара, которой ещё не было:



Первая половина лета преподнесёт россиянам аномальную жару. Виной тому – повышение температуры воды в Тихом океане, что неизбежно скажется на климате всей планеты. Уже в июне столбики термометров в европейской части России преодолеют отметку в +30C. Не отстанут и другие регионы: зной ожидает Урал, Сибирь и, особенно, Дальний Восток, расположенный ближе всего к эпицентру природных перемен.



Июльские сюрпризы:



Середина лета принесёт резкую смену декораций. На большую часть страны обрушатся ливни и затяжное похолодание, что может испортить планы на отдых и путешествия.



Август: время ураганов и гроз:



Заключительный летний месяц не даст расслабиться. Синоптики предупреждают о высокой вероятности ураганов, сильных гроз и града не только на юге, но и в центральных районах России.



Каким будет это лето на самом деле, покажет время. Однако, уже сейчас ясно: оно будет далеко не скучным и заставит нас приспосабливаться самым разным погодным условиям.