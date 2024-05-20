«Лето подложит всем свинью»: новый прогноз метеорологов

Синоптики готовятся к необычному лету.

Метеорологи предупреждают об аномальной погоде, способной изменить привычные планы на теплый сезон. Ученые отмечают, что повышение температуры воды в Тихом океане существенно повлияет на климат этим летом, что приведет к росту температуры воздуха по всему миру.

Ожидается, что лето в России станет рекордно жарким. Уже в июне термометры в Москве, Рязани, Твери, Санкт-Петербурге и других городах начнут показывать более 30 градусов тепла.

Аномальная жара также охватит Урал, Сибирь и Дальний Восток, особенно сильно проявившись на последнем благодаря близости к Тихому океану.

Середина лета будет характеризоваться резким похолоданием и продолжительными ливнями по большей части территории России. Такая переменчивая погода может сбить с толку тех, кто планировал активно провести июльские выходные.

Кроме того, август принесет ураганы, грозы и град, которые затронут различные регионы страны. Неблагоприятные погодные условия окажут воздействие не только на юг, но и на центральные районы и другие места.