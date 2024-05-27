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"Лето подложит всем свинью": метеорологи резко изменили прогноз на лето

Синоптики составили свежий прогноз на предстоящее лето, и он обещает быть достаточно необычным.

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Синоптики составили свежий прогноз на предстоящее лето, и он обещает быть достаточно необычным.

Метеорологи предупредили о ряде погодных неожиданностей, которые могут нарушить планы на теплый сезон. аномальная жара оказывает значительное воздействие на погоду летом, так как температура воды в тихом океане значительно возросла в этом году, что приведет к повышению температуры воздуха по всему миру.

Синоптики прогнозируют, что лето в России будет принципиально жарким. уже в июне термометры в Москве, Рязани, Твери, Санкт-Петербурге и других городах европейской части страны поднимутся выше 30 градусов.

Аномальная жара также устремится на Урал, Сибирь и Дальний Восток, особенно интенсивно проявившись в последнем регионе из-за близости к тихому океану.

Резкое похолодание и дожди. Однако в середине лета погода кардинально изменится. Большинство российских регионов ожидает похолодание, сопровождающееся долгими ливнями. Этот период может стать неприятным сюрпризом для тех, кто планировал отпуск и поездки в июле.

Ураганы, грозы и град. Август принесет еще одну порцию погодных нестандартностей. В этом месяце прогнозируется значительное количество ураганов, гроз и града. Неблагоприятные погодные условия затронут не только южные регионы страны, но и центр и другие районы.

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