«Лето подложит всем нам свинью»: новый прогноз метеорологов

Капризы погоды: каким будет лето 2024 в России?



Синоптики предупреждают: россиян ждет нестандартное лето с непредсказуемыми перепадами температуры и обильными осадками. Причина — аномальное потепление воды в Тихом океане, которое влияет на климат всей планеты.



Начало лета порадует жарой, но ненадолго. В июне европейскую часть России ожидает настоящий зной: температура в Москве, Санкт-Петербурге и других городах превысит 30-градусную отметку. Жары стоит ждать и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, где из-за близости к Тихому океану она будет особенно интенсивной.



Однако уже в июле летний зной сменится прохладой и затяжными дождями. Большинство регионов России столкнутся с нетипично холодной и дождливой погодой.



В августе непогода продолжится. Синоптики прогнозируют высокую вероятность ураганов, гроз и града. Стихия может обрушиться как на южные, так и на центральные регионы страны.



Собираясь в отпуск летом 2024, важно учитывать капризность погоды и внимательно отслеживать прогнозы синоптиков.