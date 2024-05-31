Метеорологи предупреждают о серии неожиданных изменений погоды, которые могут нарушить планы на теплый сезон. одним из ключевых факторов, влияющих на погоду летом, является температура воды в тихом океане, которая в этом году значительно возросла.



Ожидается, что лето в россии будет очень жарким. уже в июне температура воздуха в москве, рязани, твери, санкт-петербурге и других городах европейской части страны превысит 30 градусов.



Жара также ожидается в урале, сибири и дальнем востоке, причем последний регион может ощутить наибольшее влияние из-за близости к тихому океану.



Однако в середине лета ожидается резкое похолодание и продолжительные дожди. это станет неприятным сюрпризом для тех, кто планировал отдых и поездки в июле.



В августе ожидается увеличение количества ураганов, гроз и града. неблагоприятные погодные условия затронут не только южные регионы страны, но и центральные и другие районы.