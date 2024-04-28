Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Лето 2024 года будет чудовищно жарким: 8 эффективных способов спастись от предстоящей адского тепла

Лето 2024 года будет чудовищно жарким: 8 эффективных способов спастись от предстоящей адского тепла

vk.com

Подписаться в Telegram

С приближением лета 2024 года метеорологи прогнозируют чрезвычайно высокие температуры. В преддверии жаркого сезона важно знать, как обеспечить себе комфорт и безопасность. Вот восемь проверенных способов защитить себя от невыносимой жары.

1. Используйте кондиционеры и вентиляторы

Настройте кондиционер на оптимальную температуру, чтобы избежать переохлаждения и снизить потребление энергии. Регулярно чистите фильтры для более эффективной работы устройства.

2. Защита от солнца для дома

Установите солнцезащитные жалюзи или занавески, которые помогут отразить солнечные лучи, предотвращая перегрев помещений.

3. Пейте много воды

Увлажнение организма крайне важно в жаркие дни. Пейте не менее 2-3 литров воды в день, даже если не испытываете жажды.

4. Носите светлую и легкую одежду

Выбирайте одежду из натуральных тканей, таких как хлопок, которые позволяют коже дышать и не притягивают солнечные лучи.

5. Использование солнцезащитного крема

Регулярно наносите солнцезащитный крем с SPF не менее 30, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения.

6. Адаптируйте график активности

Ограничьте физическую активность на открытом воздухе до утренних и вечерних часов, когда температура ниже.

7. Охладительные приспособления

Используйте охлаждающие гели и спреи, которые помогут быстро снизить температуру тела в условиях жары.

8. Обеспечение доступа к прохладному пространству

Если у вас нет возможности установить кондиционер, проводите больше времени в общественных местах с кондиционированием воздуха, таких как библиотеки, торговые центры или кинотеатры.

Соблюдение этих мер поможет вам пережить жаркое лето 2024 года с минимальным дискомфортом и риском для здоровья. Готовьтесь заранее, чтобы обеспечить себе и своей семье комфорт и безопасность в предстоящие жаркие месяцы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля

Интересное в Казани

день назад

Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024

уничтожение тараканов консультация удобство

Новости Татарстана

день назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Интересное в Казани

2 дня назад

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

плинтус установка в Красноярске

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Новости Казани

день назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

день назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

15 часов назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Казани

2 часа назад

В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

22 минуты назад

Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане 4-тонной плитой придавило рабочего

Новости Казани

57 минут назад

В Казани с начала года произошло 258 ДТП

Новости Казани

час назад

В Казани летом проведут второй международный форум министров образования
В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева
Новости Казани
2 часа назад

В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева

Новости Казани

час назад

В Казани платные парковки временно станут бесплатными

Новости Казани

час назад

В начале мая возобновляются прямые авиарейсы Барнаул-Казань

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане изменили условия выплаты надбавок работникам государственных спортшкол
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения