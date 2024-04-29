Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Лето 2024 года будет аномально жарким: 8 эффективных способов спастись от предстоящего адского тепла

Лето 2024 года будет аномально жарким: 8 эффективных способов спастись от предстоящего адского тепла

Подписаться в Telegram

Лето 2024 года обещает быть одним из самых жарких согласно прогнозам метеорологов. Это требует эффективных методов защиты от жары, чтобы сохранить комфорт и здоровье в условиях повышенных температур.

Вот восемь проверенных способов борьбы с адской жарой и поддержания благоприятного состояния:

1. Использование кондиционеров и вентиляторов: Кондиционеры и вентиляторы помогают создать комфортную обстановку в помещении, обеспечивая циркуляцию воздуха.

2. Затемнение окон: Темные шторы или жалюзи помогают уменьшить проникновение солнечного света и тепла, что снижает температуру в помещении.

3. Легкая одежда: Носите свободную одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, чтобы оставаться прохладным. Светлые цвета рекомендуются для отражения солнечных лучей.

4. Питьевой режим: Увеличьте потребление воды, чтобы избежать обезвоживания в условиях жары.

5. Избегайте жары: Старайтесь оставаться в помещении в периоды наибольшей жары и планируйте активности на утро или вечер.

6. Прохладные ванны и души: Принимайте прохладные ванны или души, чтобы снизить температуру тела.

7. Холодные компрессы: Наносите холодные компрессы на запястья, шею или лоб для быстрого снижения температуры тела.

8. Правильное питание: Предпочитайте легкие блюда, такие как салаты и фрукты, чтобы избежать увеличения внутренней температуры тела.

Применение этих простых рекомендаций поможет сохранить комфорт и здоровье во время предстоящего жаркого лета 2024 года.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

19 часов назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Интересное в Казани

2 часа назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

сколько стоит потравить клопов в квартире видное

Новости Татарстана

день назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

Интересное в Казани

3 дня назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение

аквагрим мышка в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Новости Казани

день назад

В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

Новости Казани

день назад

В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа

Новости Татарстана

4 часа назад

Причина километровых очередей на АЗС на трассе М12 Москва-Казань

Новости Казани

день назад

В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева
Новости Татарстана
29 минут назад

В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva

В Старом Дрожжаном трактор со сдвоенными колесами раздавил Сhevrolet Niva

Новости Татарстана

3 часа назад

Зеленодолец выбросил из окна матрац и велотренажер с сушилкой

Интересное в Казани

2 часа назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани 12 июня может пройти живой концерт участников «Новой Фабрики звезд»

Новости Татарстана

4 часа назад

Причина километровых очередей на АЗС на трассе М12 Москва-Казань
В Казани Mercedes снес ограждение и улетел в котлован 29 апреля
Новости Казани
4 минуты назад

В Казани Mercedes снес ограждение и улетел в котлован 29 апреля

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане проводят программу по диспансеризации ветеранов СВО

Новости Татарстана

19 часов назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Новости Татарстана

20 часов назад

Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной