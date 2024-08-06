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Летние каникулы продлевают? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

В последнее время в социальных сетях и мессендж...

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В последнее время в социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается возможный перенос начала учебного года в России с 1 сентября на 1 октября 2024 года. Эти сплетни вызвали сильное переживание и недоумение у родителей и школьников. Однако фактических причин для такого изменения нет.

Эти слухи появились из сатирической публикации «Панорама», которую некоторые читатели восприняли за правду. В статье утверждалось, что перенос связан с изменением климата и необходимостью адаптации к новым условиям, сообщает PNZ.

Срочная реакция Минпросвещения

Министерство образования и науки России быстро прокомментировало эти сообщения, заявив, что решение о переносе начала учебного года не принималось. Эта информация была признана ложной.

Тем не менее, хотя значительных изменений не предвидится, в некоторых областях могут быть небольшие корректировки в сроках. В частности, в ряде регионов России праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, состоятся не 1 сентября, а 2 числа.

Так, в Пензенской области местное Министерство образования подтвердило, что торжественные линейки начнутся 2 сентября 2024 года. Изменения вызвали недовольство родителей, так как многие считают важным проводить праздники именно 1 сентября, чтобы создать особую атмосферу для учащихся.

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