Летние каникулы продлевают детям еще на 1 месяц? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

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Новость о переносе начала учебного года на 1 ок...

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Новость о переносе начала учебного года на 1 октября, прокатившаяся по соцсетям и мессенджерам, заставила родителей школьников изрядно понервничать. К радости учеников (и облегчению мам и пап), информация оказалась фейком.

"Панорама" посеяла панику: Источником дезинформации стало сатирическое издание "Панорама", известное своими выдуманными новостями. Шутки шутками, но многие восприняли новость о переносе 1 сентября всерьез.

Минпросвещения успокаивает: Ведомство оперативно отреагировало на фейк, подтвердив, что никаких решений о глобальном переносе начала учебного года не принималось. 1 сентября остается Днем знаний!

Региональные нюансы: Несмотря на то, что в целом график начала занятий остается неизменным, в некоторых регионах возможны небольшие корректировки. Например, в Пензенской области торжественные линейки пройдут не 1-го, а 2 сентября.

Урок медиаграмотности для всех: Эта история – наглядный пример того, как важно критически относиться к информации из интернета и проверять ее в достоверных источниках. Иначе можно легко стать жертвой фейков и ввести в заблуждение других.

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