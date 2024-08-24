В последнее время в общественном пространстве России разгорелся активный дебат из-за слухов о возможном отсрочении начала нового учебного года до 1 октября.

Эта информация быстро распространилась через социальные сети, исходя из сообщений, ошибочно принятых за достоверные, которые оказались продуктом сатирического журнала «Панорама». Сообщалось, что якобы причиной переноса является необходимость адаптации к изменениям климата, сообщает progoroduhta.ru.

Смешанные реакции обнаружились среди родителей и школьников — от радости из-за возможности продлить летние каникулы до беспокойства о потенциальных сбоях в образовательном процессе.

Однако Министерство образования и науки России быстро вмешалось, опровергнув слухи как абсолютно несостоятельные. Официальные представители министерства подтвердили, что учебный год начнется в установленные сроки, без каких-либо изменений в дате старта. Также уточнилось, что в отдельных регионах возможен лишь перенос праздничных мероприятий с первого на второе сентября.

Благодаря своевременному разъяснению от Министерства, дезинформация была остановлена, что позволило предотвратить ненужную панику и настроить семьи на обычный ритм подготовки к новому учебному году.