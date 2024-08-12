Летние каникулы будут на месяц больше? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года
Слухи о том, что 1 сентября в этом году дети пойдут не в школу, а гулять, наделали много шума в родительском сообществе. Виной тому — опубликованная в сатирическом издании "Панорама" шутка о якобы переносе начала учебного года на 1 октября из-за аномальной жары.
Минпросвещения успокаивает:
В ведомстве уже успели опровергнуть эту информацию, назвав ее фейком. Так что готовиться к школе и закупать тетрадки можно по прежнему графику.
Локальные исключения не в счет:
Однако небольшие корректировки все же возможны, но они касаются лишь отдельных регионов и не меняют общую картину. Так, в некоторых субъектах России торжественные линейки решено провести 2 сентября. Например, такое решение принято в Пензенской области.
Урок информационной гигиены:
Эта ситуация — хороший повод напомнить о важности проверки информации перед тем, как поддаваться панике. Доверяйте только официальным источникам и не спешите распространять сомнительные новости.
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