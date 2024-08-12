Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Летние каникулы будут на месяц больше? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

Слухи  о  том,  что  1  сентября  в  этом  году...

Подписаться в Telegram

Слухи о том, что 1 сентября в этом году дети пойдут не в школу, а гулять, наделали много шума в родительском сообществе. Виной тому — опубликованная в сатирическом издании "Панорама" шутка о якобы переносе начала учебного года на 1 октября из-за аномальной жары.

Минпросвещения успокаивает:

В ведомстве уже успели опровергнуть эту информацию, назвав ее фейком. Так что готовиться к школе и закупать тетрадки можно по прежнему графику.

Локальные исключения не в счет:

Однако небольшие корректировки все же возможны, но они касаются лишь отдельных регионов и не меняют общую картину. Так, в некоторых субъектах России торжественные линейки решено провести 2 сентября. Например, такое решение принято в Пензенской области.

Урок информационной гигиены:

Эта ситуация — хороший повод напомнить о важности проверки информации перед тем, как поддаваться панике. Доверяйте только официальным источникам и не спешите распространять сомнительные новости.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Массовая потасовка на складе Wildberries в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

скипидар от тараканов

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Интересное в Казани

4 дня назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки

курсы тату мастера в краснодаре в Краснодаре

Новости Казани

8 часов назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Новости Татарстана

день назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

день назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Татарстана

день назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП
Новости Татарстана
день назад

Яйца снизились в стоимости на 3,3%

По состоянию на 5 августа, стоимость десятка яи...

Новости Казани

час назад

В казанском общежитии рухнул кусок потолка

Гид по скидкам Казани

день назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Татарстана

час назад

В ДТП на трассе М7 в РТ погибли 2 человека

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцев предупредили о повышении цен на импортный алкоголь
Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «К...
Новости Казани
час назад

Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане с 12 по 18 августа прогнозируются дожди

Новости Казани

6 часов назад

Суд в Казани заочно арестовал иностранного агента Руслана Айсина*

Новости Татарстана

8 часов назад

В РТ выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
6 дней назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит ...
Новости Казани
5 часов назад

На Лебяжьем озере 25 августа в Казани выступит группа «Отпетые мошенники»