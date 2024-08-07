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· 16+ · Алина Алмакаева

Летние каникулы будут ещё 1 месяц? Минобразования сделало заявление о смещении учебного года

Новость  о  том,  что  в  России  якобы  перене...

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Новость о том, что в России якобы перенесли начало учебного года на 1 октября, буквально взорвала интернет и родительские чаты. Дети ликовали, а вот родители всерьез встревожились, пытаясь оперативно перекроить планы на бархатный сезон. Однако поспешим успокоить: 1 сентября остается Днем знаний!

Шутки сатиры – внезапный источник "новостей":

Виновником массовой паники оказалось сатирическое издание «Панорама», публикации которого многие приняли за чистую монету. В фейковой новости говорилось, что решение о переносе обусловлено изменениями климата.

Минпросвещения развеяло миф:

Министерство просвещения РФ поспешило опровергнуть эту информацию, назвав её фейком. В ведомстве подчеркнули, что никаких глобальных изменений в графике начала учебного процесса не планируется.

Небольшие сдвиги в регионах:

Тем не менее, некоторые регионы решили перенести торжественные линейки с 1 на 2 сентября. В частности, такое решение принято в Пензенской области, ссылаясь на рекомендации Минпросвещения.

Урок медиаграмотности:

Эта история стала наглядным примером того, как важно критически относиться к информации из интернета и проверять её в официальных источниках. Иначе можно легко стать жертвой фейков и собственной доверчивости.

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