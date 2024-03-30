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· Алина Алмакаева

Ленивый медовик, готовим всего за 30 минут: воздушный крем всего из двух продуктов

Ленивый медовик, готовим всего за 30 минут: воздушный крем всего из двух продуктов

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По мнению многих, одним из наиболее поразительных десертов в мире является "медовик", который пользуется популярностью уже не одно десятилетие. Его история уходит корнями в XIX век, когда этот сладкий деликатес был придуман как особое лакомство для императрицы. Интересный факт заключается в том, что сама императрица не была поклонницей меда. Тем не менее, кондитер царского двора, не зная об этом, придумал этот уникальный десерт именно таким, каким мы знаем его сегодня.

100 г меда
1 чайная ложка соды
100 г сливочного масла
4 яйца
120 г сахара
½ чайной ложки соли

200 г муки
Для крема потребуется 500 г сметаны 29% и вареного сгущенного молока.

Для приготовления медовика начните с того, чтобы разогреть мед в кастрюле, затем добавьте соду и варите, пока не появится золотистый оттенок. Добавьте сливочное масло, растопите и уберите с огня.
В другой посуде взбейте яйца с сахаром и солью до получения пышной массы. Постепенно введите медовую смесь, продолжайте взбивать. Затем добавьте муку и хорошо перемешайте тесто миксером. Оставьте его остывать в холодильнике.

Разделите тесто на три части и обжарьте на сковороде под крышкой. Пока коржи остывают, приготовьте крем, сочетая сметану с варенным сгущенным молоком.
Соберите торт, выкладывая коржи в кольцо и смазывая их кремом. Оставьте торт в холодильнике на ночь под пленкой. На следующее утро снимите кольцо и покройте бока торта оставшимся кремом.
Медовик готов! Подайте, украшенный мелко изрубленными медовыми пряниками, и наслаждайтесь неподражаемым вкусом этого классического десерта.

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