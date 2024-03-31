Ленивый медовик, готовим всего за 30 минут: воздушный крем всего из двух ингредиентов

Считается, что одним из самых потрясающих десертов в мире является "медовик".

Его популярность не угасает уже много лет. История этого великолепного лакомства уходит в XIX век, когда он был придуман как особенное сладкое угощение для императрицы. Парадоксально, что женщина, для которой был создан "медовик", не была фанаткой меда. Однако кондитер царского двора, желая угодить императрице, не был в курсе этого и именно таким образом появился этот уникальный десерт.



Ингредиенты



100 г меда

1 чайная ложка соды

100 г сливочного масла

4 яйца

120 г сахара

½ чайной ложки соли

200 г муки



Для крема достаточно 500 г сметаны 29% и вареного сгущенного молока.Способ приготовленияДля приготовления "медовика" начните с разогрева меда в сотейнике, добавьте соду и варите до появления янтарного оттенка. Затем добавьте сливочное масло, растопите и снимите с огня. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром и солью до образования пышной массы. Постепенно добавьте медовую смесь и продолжайте взбивать. Всыпьте муку в смесь и перемешивайте однородное тесто миксером, затем оставьте его остывать в холодильнике.Разделите тесто на три равные части и обжарьте на сковороде под крышкой до готовности. Пока коржи остывают, приготовьте крем, смешав сметану с вареным сгущенным молоком. Соберите торт: выложите коржи в кондитерское кольцо и смажьте их кремом. Затем оставьте торт в холодильнике на ночь под пленкой. На следующее утро снимите кольцо, а бока торта покройте оставшимся кремом."Медовик" готов! Украсьте его измельченным медовым печеньем и наслаждайтесь неповторимым вкусом этого классического десерта.Приятного аппетита!