Ленивый медовик, готовим всего за 30 минут: для воздушного крема нужно два ингредиента
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Ленивый медовик – это отличный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом классического торта, не проводя целый день на кухне.
Этот рецепт идеально подходит для быстрого десерта, сочетая в себе насыщенные ароматы меда и нежный, воздушный крем. Готовится он всего за 30 минут, что делает его идеальным выбором для неожиданных гостей или когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий.
Ингредиенты для коржей:
- 200 г меда
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 1 чайная ложка соды
- 500 г муки
Ингредиенты для крема:
- 500 мл сливок (33% жирности)
- 200 г сгущенного молока
Пошаговый рецепт приготовления:
- Приготовление коржей:
В глубокой сковороде смешайте мед, яйца и сахар.
Поставьте сковороду на медленный огонь, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной.
Добавьте соду без гашения и продолжайте помешивать еще несколько минут до появления пены.
Введите муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и нелипким.
Разделите тесто на 8-10 частей и выпекайте тонкие коржи в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 3-5 минут каждый.
- Приготовление крема:
Чтобы приготовить крем, взбейте сливки до пышности.
Аккуратно введите сгущенное молоко, продолжая взбивать до получения однородной массы.
- Сборка торта:
На каждый корж нанесите равномерный слой крема и аккуратно складывайте их друг на друга.
Верх и бока торта также покройте кремом.
Для лучшего пропитывания дайте торту постоять в холодильнике несколько часов или на ночь.
Ленивый медовик порадует вас своей изысканностью и простотой приготовления. Такой торт не только вкусен, но и весьма презентабелен, что позволяет подать его к праздничному столу или просто насладиться в уютной домашней обстановке.
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