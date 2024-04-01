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Ленивый медовик, готовим всего за 30 минут: для воздушного крема нужно два ингредиента

Ленивый медовик, готовим всего за 30 минут: для воздушного крема нужно два ингредиента

bogatyr.club

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Ленивый медовик – это отличный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом классического торта, не проводя целый день на кухне.

Этот рецепт идеально подходит для быстрого десерта, сочетая в себе насыщенные ароматы меда и нежный, воздушный крем. Готовится он всего за 30 минут, что делает его идеальным выбором для неожиданных гостей или когда хочется чего-то сладкого без лишних усилий.

Ингредиенты для коржей:

  • 200 г меда
  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 чайная ложка соды
  • 500 г муки

Ингредиенты для крема:

  • 500 мл сливок (33% жирности)
  • 200 г сгущенного молока

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Приготовление коржей:

В глубокой сковороде смешайте мед, яйца и сахар.

Поставьте сковороду на медленный огонь, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной.

Добавьте соду без гашения и продолжайте помешивать еще несколько минут до появления пены.

Введите муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и нелипким.

Разделите тесто на 8-10 частей и выпекайте тонкие коржи в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 3-5 минут каждый.

  • Приготовление крема:

Чтобы приготовить крем, взбейте сливки до пышности.

Аккуратно введите сгущенное молоко, продолжая взбивать до получения однородной массы.

  • Сборка торта:

На каждый корж нанесите равномерный слой крема и аккуратно складывайте их друг на друга.

Верх и бока торта также покройте кремом.

Для лучшего пропитывания дайте торту постоять в холодильнике несколько часов или на ночь.

Ленивый медовик порадует вас своей изысканностью и простотой приготовления. Такой торт не только вкусен, но и весьма презентабелен, что позволяет подать его к праздничному столу или просто насладиться в уютной домашней обстановке.

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