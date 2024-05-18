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«Лекарства не существует»: доктор Кореневич рассказала о первой помощи при «упавшем» давлении — медлить не стоит

Люди, страдающие от гипотонии (пониженного давления), знают, насколько тяжело могут быть приступы этого состояния.

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Люди, страдающие от гипотонии (пониженного давления), знают, насколько тяжело могут быть приступы этого состояния.

Симптомы включают головокружение, тремор и мелькающие мушки перед глазами. Поскольку лекарственных средств для коррекции пониженного давления не существует, людям часто приходится самостоятельно справляться с этой проблемой.

Кардиолог Анна Кореневич объяснила, как помочь себе при приступах гипотонии. Важно обращать внимание на низкие показатели давления (ниже 90/60), когда чувствуется недомогание.

Для начала следует лечь, положив под ноги подушку. Пить как можно больше жидкости, например чай с сахаром и лимоном, кофе (если нет противопоказаний). Горький шоколад также может помочь справиться с приступами. Кроме того, рекомендуется съесть что-то соленое, например огурец или селедку.

Не забывайте, что информация в статье предоставлена только в ознакомительных целях, и в случае проблем следует обратиться к специалисту.

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