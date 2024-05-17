«Лекарства не существует»: доктор Кореневич рассказала о первой помощи при «упавшем» давлении — медлить не следует

Люди, страдающие от гипотонии (низкого давления), знают, как тяжело бывает переживать приступы этого состояния.

Подобные симптомы, как головокружение, тремор и мелькающие мушки перед глазами, могут создать серьезные неудобства. Не существует специальных лекарств от гипотонии, поэтому нужно самостоятельно находить способы облегчить состояние. Пишут Хибины.ру.

Кардиолог Анна Кореневич делилась методами смягчения приступов гипотонии. Она рекомендует обращать внимание на состояние, если артериальное давление упало ниже 90/60 и появились ощущения недомогания.

В первую очередь рекомендуется лечь, подложив под ноги подушку. Важно употреблять достаточное количество жидкости, например, чай с сахаром и лимоном, кофе (если нет противопоказаний). Хорошо помогает бороться с симптомами горький шоколад. Также полезно съесть что-то соленое, например, огурец или селедку.

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