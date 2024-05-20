«Лекарств не существует»: кардиолог рассказал о первой помощи при «упавшем» давлении — ждать не стоит

В случае внезапного снижения артериального давления каждая минута может быть критичной. Известный кардиолог делится жизненно важными рекомендациями, как оказать первую помощь при гипотонии, подчеркивая, что специализированных лекарств для быстрого устранения такого состояния не существует.

Основные действия при падении давления:

Положение тела: При первых признаках гипотонии важно принять горизонтальное положение и поднять ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровообращение к сердцу и мозгу.

Употребление жидкости: Немедленное питье сладкого чая или воды поможет быстро повысить давление, так как увеличивает объем циркулирующей крови.

Расслабление и дыхание: Глубокие, медленные вдохи и выдохи могут помочь стабилизировать давление, уменьшая стресс и улучшая кислородное насыщение крови.

Что делать, если давление не восстанавливается:

Если домашние методы не помогают и состояние ухудшается, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Задержка может усугубить ситуацию и привести к серьезным осложнениям.

Кардиолог подчеркивает важность регулярного контроля артериального давления, особенно у лиц с риском гипотонии. Планомерные медицинские осмотры и коррекция образа жизни могут предотвратить многие экстренные ситуации, связанные с падением давления.

Эти рекомендации не только предоставляют практические шаги для реагирования на критическое состояние, но и подчеркивают значимость профилактических мер. Знания и быстрая реакция могут спасти жизнь при внезапном падении давления.