«Лекарств не существует»: кардиолог рассказал о первой помощи при «упавшем» давлении — медлить не стоит

Падение артериального давления может быть опасным состоянием, которое требует быстрой реакции. Важно знать, как правильно оказать первую помощь, чтобы избежать серьезных осложнений. Кардиолог поделился рекомендациями, что делать при резком снижении давления.

Причины и симптомы

Низкое давление может быть вызвано различными факторами, включая обезвоживание, серьезные заболевания сердца, аллергии или внезапную потерю крови. Симптомы включают головокружение, слабость, туман в глазах, усталость и иногда обморок.

Первая помощь при пониженном давлении

Уложите человека: Поместите пострадавшего в горизонтальное положение и приподнимите ноги. Это поможет улучшить кровообращение к сердцу и мозгу. Обеспечьте доступ к воздуху: Убедитесь, что одежда не стесняет дыхание, обеспечьте свежий воздух. Предложите сладкое: Если человек в сознании, дайте ему чуть-чуть сладкого чая или воды с сахаром, это может помочь быстро поднять давление. Измерьте давление: Если у вас есть доступ к тонометру, измерьте давление, чтобы оценить степень падения. Обратитесь за медицинской помощью: Если симптомы не улучшаются или состояние ухудшается, немедленно вызовите скорую помощь.

Когда медлить нельзя

При сильном падении давления, особенно если это сопровождается потерей сознания, необходима срочная медицинская помощь. Задержка может привести к критическим состояниям, таким как шок, и требовать более сложного лечения.

Профилактика и контроль

Регулярное медицинское обследование поможет идентифицировать проблемы с давлением до того, как они станут серьезными. Поддержание здорового образа жизни, включая правильное питание и физическую активность, также способствует стабилизации артериального давления.