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«Лекарств не существует»: кардиолог Кореневич рассказала о первой помощи при «упавшем» давлении — медлить не стоит

Гипотония, или пониженное давление, может быть неприятным состоянием, которое знают на собственном опыте многие люди.

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Гипотония, или пониженное давление, может быть неприятным состоянием, которое знают на собственном опыте многие люди.

Симптомы, такие как головокружение, тремор и мерцание перед глазами, могут вызывать дискомфорт. Но поскольку специальных лекарств от гипотонии не существует, приходится находить способы справиться с ситуацией самостоятельно.

Кардиолог Анна Кореневич поделилась рекомендациями по справлению с приступами гипотонии. Врач пояснила, что важно обратить внимание на проблему, если давление опустилось ниже уровня 90/60 и человек чувствует себя нездорово.

Сначала стоит лечь, положив под ноги подушку. Важно употреблять много жидкости — чая с сахаром и лимоном, кофе (если нет противопоказаний). Также помогает горький шоколад. Для улучшения состояния рекомендуется съесть что-то соленое, например, огурец или селедку.

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