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«Лекарств не существует»: кардиолог Кореневич рассказала о первой помощи при «упавшем» давлении — медлить не следует

Люди, страдающие от гипотонии (пониженного давления), знают, как трудно бывает переносить приступы этого состояния.

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Люди, страдающие от гипотонии (пониженного давления), знают, как трудно бывает переносить приступы этого состояния.

Головокружение, дрожь, мелькающие мушки перед глазами – все это может быть неприятным симптомом. Поскольку специальных лекарств от гипотонии не существует, приходится находить способы справиться с проблемой самостоятельно.

Кардиолог Анна Кореневич поделилась методами устранения приступов гипотонии. По ее словам, важно обращать внимание на снижение давления только в случае, если показатели опускаются ниже уровня 90/60 и человек явно чувствует недомогание.

Первым шагом является лежание с поднятыми ногами, для этого можно положить под ноги подушку. Очень важно пить много жидкости – чай с лимоном и сахаром, кофе (если нет противопоказаний). Хорошо помогает горький шоколад в борьбе с приступами гипотонии. Дополнительно кардиолог советует съесть что-то соленое, например, огурец или селедку.

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