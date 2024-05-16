«Лекарств не существует»: доктор Кореневич рассказала о первой помощи при «упавшем» давлении — медлить не следует

Люди, страдающие от низкого давления (гипотонии), знают, насколько тяжело бывают приступы этого состояния.

Головокружение, дрожь – все это сопровождает их. Врачи не предлагают лекарственных средств от гипотонии, поэтому нужно уметь справляться с такими проблемами самостоятельно. Пишут Хибины.ру.

Кардиолог Анна Кореневич поделилась советами по устранению приступов гипотонии. По ее словам, следует обратить внимание на состояние, если артериальное давление снижается ниже 90/60 и чувствуется общее недомогание.

В первую очередь нужно лечь, подложив под ноги подушку. Важно пить много жидкости – чай с сахаром и лимоном, кофе (при отсутствии противопоказаний). Хорошо помогает горький шоколад. Также рекомендуется съесть что-то соленое, например, огурец или селедку.

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