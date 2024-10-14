Лавочка закрыта: россияне теперь без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в октябре

Осенний туристический сезон 2024 года принес неприятные новости для тех, кто привык летать в Турцию из регионов России, таких как Архангельск и Сыктывкар.

По информации, предоставленной онлайн-сервисами бронирования, с конца июля чартерные рейсы на популярные турецкие курорты из этих городов прекращаются. Туристы теперь сталкиваются с дополнительными логистическими трудностями при планировании своих отпусков.

Чартеры из Архангельска прекращены: что дальше?

Последний рейс в Анталью из Архангельска запланирован на 22 июля 2024 года. Пассажиры, которые уже приобрели билеты на более поздние даты, теперь вынуждены искать альтернативные варианты. Возврат обратно в Россию после этого числа возможен только через московский аэропорт Шереметьево. Для тех, кто запланировал отдых в Турции в августе или сентябре, это создает определенные неудобства. Туристические агентства спешат предложить новые маршруты, но те, кто привык летать прямо из Архангельска, столкнутся с увеличением времени в пути и возможными дополнительными расходами.

Ситуация в Сыктывкаре: последние рейсы и новые планы

Жители Сыктывкара, которые планировали провести отпуск в Турции, также столкнулись с изменениями. Чартерные рейсы компании Southwind прекратились 19 июля 2024 года, а последняя группа путешественников вернулась в Россию 25 июля через московский аэропорт Внуково. Тем, кто еще не успел воспользоваться своими турами, придется рассматривать вылеты из Москвы или Казани. Это, безусловно, добавит логистических сложностей и увеличит общую стоимость поездки.

Что делать туристам?

Тем, кто планировал осенний отдых в Турции, стоит заранее продумать свои маршруты. Бронирование туров с вылетами из Москвы или других крупных городов остается наиболее доступным вариантом. Однако это требует дополнительного планирования: придется учесть как перелеты до Москвы, так и возможные расходы на ночевки или транспортные пересадки.

Причины отмены рейсов и глобальные тенденции

Отмена чартеров из регионов, как правило, связана с недостатком спроса, однако в случае с Архангельском и Сыктывкаром ситуация выглядит иначе. Турция остается одним из самых популярных направлений для россиян, и чартерные рейсы из этих городов пользовались хорошей загрузкой. Решение об отмене может быть связано с глобальными изменениями в авиационной отрасли, включая рост затрат на топливо и общие экономические условия.

Туристам важно оставаться гибкими и пользоваться всеми доступными сервисами для поиска альтернативных вариантов. Приложения и онлайн-платформы помогут подобрать удобные пересадки и выгодные цены на билеты.

