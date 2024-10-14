Лавочка закрыта: россияне теперь без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в октябре
pinterest.com
Осенний туристический сезон 2024 года принес неприятные новости для тех, кто привык летать в Турцию из регионов России, таких как Архангельск и Сыктывкар.
По информации, предоставленной онлайн-сервисами бронирования, с конца июля чартерные рейсы на популярные турецкие курорты из этих городов прекращаются. Туристы теперь сталкиваются с дополнительными логистическими трудностями при планировании своих отпусков.
Чартеры из Архангельска прекращены: что дальше?
Последний рейс в Анталью из Архангельска запланирован на 22 июля 2024 года. Пассажиры, которые уже приобрели билеты на более поздние даты, теперь вынуждены искать альтернативные варианты. Возврат обратно в Россию после этого числа возможен только через московский аэропорт Шереметьево. Для тех, кто запланировал отдых в Турции в августе или сентябре, это создает определенные неудобства. Туристические агентства спешат предложить новые маршруты, но те, кто привык летать прямо из Архангельска, столкнутся с увеличением времени в пути и возможными дополнительными расходами.
Ситуация в Сыктывкаре: последние рейсы и новые планы
Жители Сыктывкара, которые планировали провести отпуск в Турции, также столкнулись с изменениями. Чартерные рейсы компании Southwind прекратились 19 июля 2024 года, а последняя группа путешественников вернулась в Россию 25 июля через московский аэропорт Внуково. Тем, кто еще не успел воспользоваться своими турами, придется рассматривать вылеты из Москвы или Казани. Это, безусловно, добавит логистических сложностей и увеличит общую стоимость поездки.
Что делать туристам?
Тем, кто планировал осенний отдых в Турции, стоит заранее продумать свои маршруты. Бронирование туров с вылетами из Москвы или других крупных городов остается наиболее доступным вариантом. Однако это требует дополнительного планирования: придется учесть как перелеты до Москвы, так и возможные расходы на ночевки или транспортные пересадки.
Причины отмены рейсов и глобальные тенденции
Отмена чартеров из регионов, как правило, связана с недостатком спроса, однако в случае с Архангельском и Сыктывкаром ситуация выглядит иначе. Турция остается одним из самых популярных направлений для россиян, и чартерные рейсы из этих городов пользовались хорошей загрузкой. Решение об отмене может быть связано с глобальными изменениями в авиационной отрасли, включая рост затрат на топливо и общие экономические условия.
Туристам важно оставаться гибкими и пользоваться всеми доступными сервисами для поиска альтернативных вариантов. Приложения и онлайн-платформы помогут подобрать удобные пересадки и выгодные цены на билеты.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань