Лавочка закрыта: россияне останутся без поездок в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Любители отдыха в Турции, планировавшие отправиться на побережье чартерными рейсами из Архангельска и Сыктывкара, столкнулись с неприятной неожиданностью.

Как сообщают онлайн-сервисы бронирования и телеграм-канал "Крыша ТурДома", чартерные программы из этих городов закрываются раньше запланированного срока:

Последний вылет из Архангельска в Анталью запланирован на 22 июля. При этом обратно туристы смогут вернуться только в Москву (Шереметьево).

Для жителей Сыктывкара последний чартерный рейс в Анталью (авиакомпания Southwind) назначен на 19 июля, с возвратом в Москву (Внуково) 25 июля.

Причины досрочного закрытия полетных программ не названы, однако инсайдеры отмечают, что рейсы пользовались спросом, и проблемы с заполняемостью вряд ли стали причиной.

Туристам, планировавшим отдых в Турции на бархатный сезон, придется искать альтернативные варианты, например, вылеты из Москвы или Казани.