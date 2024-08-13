Лавочка закрыта: россияне останутся без поездок в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе
Любители отдыха в Турции, планировавшие отправиться на побережье чартерными рейсами из Архангельска и Сыктывкара, столкнулись с неприятной неожиданностью.
Как сообщают онлайн-сервисы бронирования и телеграм-канал "Крыша ТурДома", чартерные программы из этих городов закрываются раньше запланированного срока:
Последний вылет из Архангельска в Анталью запланирован на 22 июля. При этом обратно туристы смогут вернуться только в Москву (Шереметьево).
Для жителей Сыктывкара последний чартерный рейс в Анталью (авиакомпания Southwind) назначен на 19 июля, с возвратом в Москву (Внуково) 25 июля.
Причины досрочного закрытия полетных программ не названы, однако инсайдеры отмечают, что рейсы пользовались спросом, и проблемы с заполняемостью вряд ли стали причиной.
Туристам, планировавшим отдых в Турции на бархатный сезон, придется искать альтернативные варианты, например, вылеты из Москвы или Казани.
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