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Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже с августа

По информации от онлайн-платформ бронирования т...

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По информации от онлайн-платформ бронирования туристических услуг, после 22 июля чартерные рейсы из Архангельска в Турцию станут недоступны. Последний вылет в Анталью намечен на эту дату, при этом возврат пассажиров будет возможен только в аэропорт Шереметьево в Москве.

Один из подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома", который собирался лететь чартером из Архангельска в Турцию 14 сентября, сейчас ждёт от своего турагента новых предложений. Обычно программы рейсов закрываются заранее из-за недостатка пассажиров, однако, как отметил наш собеседник, ссылаясь на знакомых путешественников, рейсы из Архангельска в Анталью, как правило, имели высокую загрузку.

Кроме того, жители Сыктывкара также потеряют возможность летать в Турцию чартером авиакомпании Southwind после 19 июля. Туристы, вылетающие в этот день в Анталью, смогут вернуться в Москву, в аэропорт Внуково, 25 июля.

На оставшуюся часть летнего сезона для жителей Сыктывкара остаются доступны туры на курорты Турции с вылетом из Москвы и Казани, сообщает tourdom.

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