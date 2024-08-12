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Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в этом месяце

В ближайшее время чартерные полеты из Архангель...

blog.agent.ru

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В ближайшее время чартерные полеты из Архангельска в Турцию будут прекращены, при этом последний запланированный рейс состоится уже в текущем месяце.

В дальнейшем, все полеты на этом маршруте будут перенаправлены через Москву, а именно через аэропорт Шереметьево.

Туристы, которые рассчитывали на отпуск в Турции и купили билеты из Архангельска, теперь ожидают от туристических операторов альтернативные предложения. В отличие от многих других направлений, где рейсы закрывают из-за отсутствия спроса, рейсы из Архангельска в Анталию пользовались стабильной популярностью, особенно летом.

Кроме того, жителям Сыктывкара больше не будут доступны прямые чартеры в Турцию. Последние пассажиры из этого города уже прибыли в московский аэропорт Внуково. Однако для желающих отдохнуть на турецких курортах остаются альтернативы с отправлением из Москвы или Казани, что позволит им наслаждаться летним отпуском в Турции.

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