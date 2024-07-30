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Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Лето 2024 года ознаменовалось значительными изм...

pc-problems.ru

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Лето 2024 года ознаменовалось значительными изменениями в расписании чартерных рейсов в Турцию из Архангельска и Сыктывкара. Согласно последним данным от туристических онлайн-сервисов, жители этих городов столкнутся с отменой рейсов, начиная с конца июля.

Отмена рейсов

Последний рейс из Архангельска в Анталью запланирован на 22 июля. После этой даты, возможности прямого возвращения в Архангельск не будет, и пассажирам предложат вариант возвращения через московский аэропорт Шереметьево. Аналогичная ситуация касается и Сыктывкара, где последний чартер в Анталью состоится 19 июля, с возвращением 25 июля через аэропорт Внуково.

Причины изменений

Информация о плотности бронирований ранее указывала на высокий спрос, но текущие изменения в расписании могут быть связаны с различными логистическими и экономическими факторами, включая изменения в туристической индустрии и авиационных регуляциях.

Рекомендации для туристов

Туристам, планировавшим путешествия из Архангельска и Сыктывкара, рекомендуется внимательно следить за обновлениями от авиакомпаний и турагентств. Важно рассмотреть альтернативные варианты вылета из других городов, таких как Москва или Казань, где чартерные рейсы будут продолжаться в течение остатка лета.

Отмена чартерных рейсов в Турцию из Архангельска и Сыктывкара требует от путешественников гибкости и оперативности в перепланировании маршрутов. Предварительная подготовка и адаптация к изменениям помогут минимизировать возможные неудобства и сделать летний отпуск приятным и беззаботным, сообщает progorodsamara.

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