Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже с начала сентября

Путешественники из Российской Федерации столкнулись с внезапными изменениями в своих отпускных планах.

По последним данным онлайн-платформ для бронирования, прямые рейсы в Турцию прекратятся с конца июля этого года. Это вынуждает желающих путешествовать искать альтернативные варианты для своего отдыха.

Окончание чартеров из Архангельска

Россияне, которые хотели полететь из Архангельска столкнулись с ограничением доступности прямых рейсов в Анталью с 22 июля — последней датой запланированного вылета. Дальнейшие возвраты в Россию будут осуществляться через аэропорт Шереметьево в Москве. Падение спроса и пассажиропотока стало причиной для авиакомпаний прекратить полеты по этому направлению.

Проблемы для жителей Сыктывкара

В Сыктывкаре ситуация аналогична. Последний рейс авиакомпании Southwind в Анталью состоялся 19 числа прошлого месяца, а обратный рейс запланирован на 25 июля с прилетом в аэропорт Внуково. С этого времени чартерные полеты будут завершены на летний период, и местные жители должны будут искать другие опции для летнего отдыха.

Альтернативные маршруты для отдыха

Для тех, кто намерен отдыхать в Турции из Сыктывкара, рекомендуется обратить внимание на рейсы из Москвы и Казани. Однако возможности для полета на турецкие курорты все еще остаются, предлагая альтернативные пути для достижения желаемых направлений.

Перечисленные перемены в авиасообщении подчеркивают необходимость гибкости и адаптивности для современных путешественников. Несмотря на возникающие трудности, доступные альтернативы позволяют сохранить отпускные задумки и продолжать наслаждаться запланированными поездками.