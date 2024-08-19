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Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже с 1 сентября

Путешественники из России столкнулись с неожида...

bangkokbook.ru

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Путешественники из России столкнулись с неожиданными изменениями в своих планах на отпуск. Согласно последней информации от онлайн-сервисов бронирования, прямые чартерные рейсы в Турцию будут прекращены после июля текущего года, что вынуждает туристов искать альтернативные пути для своих путешествий.

Закрытие рейсов из Архангельска

С 22 июля, жители Архангельска не смогут воспользоваться прямыми рейсами в Анталью. Это последний день, когда запланирован вылет в этом направлении. Последующие возвращения будут осуществляться только через московский аэропорт Шереметьево. Снижение числа пассажиров заставило авиакомпании пересмотреть экономическую целесообразность продолжения данных маршрутов.

Ситуация для жителей Сыктывкара

Похожая ситуация складывается и в Сыктывкаре. Последний чартерный рейс компании Southwind на Анталью запланирован на 19 июля. Туристы, которые улетят этим рейсом, вернутся обратно в Москву 25 июля через аэропорт Внуково. Это окончание чартерных рейсов на летний сезон, и жители Сыктывкара теперь должны рассмотреть другие возможности для своих отпусков.

Возможные альтернативы

Тем, кто планирует отдых в Турции из Сыктывкара, предлагается воспользоваться рейсами из Москвы и Казани. Несмотря на изменения в расписании, туристы все еще могут насладиться путешествиями на популярные турецкие курорты, выбрав альтернативные маршруты вылета.

Эти изменения в авиасообщении требуют от путешественников гибкости и готовности адаптироваться к новым условиям. Несмотря на неудобства, альтернативные варианты позволяют сохранить планы на отпуск и продолжить исследовать желаемые направления.

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