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Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение начнут действовать уже с начала сентября

Последние новости из мира авиации принесли неож...

topnews.ru

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Последние новости из мира авиации принесли неожиданные изменения для многих российских путешественников, планирующих отдых в Турции. Из-за прекращения прямых рейсов, которое начнется с конца июля этого года, отпускные планы многих россиян пришлось корректировать.

Окончание прямых рейсов из Архангельска в Анталью

Для жителей Архангельска последняя возможность улететь прямым рейсом в Анталью представилась 22 июля. Это последний запланированный вылет, после которого все возвращения будут проходить через Москву, аэропорт Шереметьево. Снижение спроса и пассажиропотока вынудило авиакомпании закрыть этот маршрут.

Прекращение чартеров в Сыктывкаре

Ситуация в Сыктывкаре схожа: последний рейс в Анталью осуществился 19 июля, с обратным рейсом, запланированным на 25 июля. Посадка последнего рейса ожидается в аэропорте Внуково. После этого даты чартерные рейсы на летний период будут полностью прекращены, что вынуждает местных жителей искать альтернативные способы достижения турецких курортов.

В поисках альтернативных маршрутов

Тем, кто всё ещё намерен провести отпуск в Турции, стоит обратить внимание на рейсы из более крупных транспортных узлов, таких как Москва или Казань. Несмотря на изменения в авиасообщении, путешественники могут найти другие пути для достижения желаемых направлений, сохраняя свои отпускные планы.

Эти перемены в расписании рейсов подчеркивают важность гибкости и адаптации для современных путешественников. Неожиданные препятствия не должны стать преградой для наслаждения запланированными поездками, благодаря доступным альтернативам и разнообразию выбора маршрутов.

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