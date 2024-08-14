Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - очень суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Неприятные новости для жителей Архангельска и Сыктывкара, планировавших отдых в любимой многими Турции. Уже в июле прекращается чартерное сообщение между этими городами и Антальей.

Что произошло?

Архангельск прощается с чартерами: Последний прямой рейс в Анталью вылетит 22 июля, причем обратно пассажиры попадут только через Москву (аэропорт Шереметьево).

Сыктывкар остается без Southwind: Авиакомпания прекращает чартерные перевозки в Анталью после 19 июля. Туристы, вылетевшие этим рейсом, вернутся обратно 25 июля также через Москву (аэропорт Внуково).

Причины отмены рейсов остаются неясными. Обычно это связано с низким спросом, но, по словам туристов, рейсы пользовались популярностью и были заполнены. Возможно, решение продиктовано логистическими трудностями или экономическими факторами.

Как быть туристам?

Если вы уже приобрели тур с вылетом из Архангельска или Сыктывкара на даты после отмены чартеров, турагент обязан предложить альтернативные варианты перелета или возврат денег.

В дальнейшем жителям этих городов придется рассматривать вылеты в Турцию из Москвы, Казани или других городов, где сохраняется чартерное сообщение.

Отмена прямых рейсов – неприятный сюрприз для желающих отдохнуть на турецких курортах. Остается надеяться, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.