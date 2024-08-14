Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - очень суровые ограничение вступят в силу уже в августе
Неприятные новости для жителей Архангельска и Сыктывкара, планировавших отдых в любимой многими Турции. Уже в июле прекращается чартерное сообщение между этими городами и Антальей.
Что произошло?
Архангельск прощается с чартерами: Последний прямой рейс в Анталью вылетит 22 июля, причем обратно пассажиры попадут только через Москву (аэропорт Шереметьево).
Сыктывкар остается без Southwind: Авиакомпания прекращает чартерные перевозки в Анталью после 19 июля. Туристы, вылетевшие этим рейсом, вернутся обратно 25 июля также через Москву (аэропорт Внуково).
Причины отмены рейсов остаются неясными. Обычно это связано с низким спросом, но, по словам туристов, рейсы пользовались популярностью и были заполнены. Возможно, решение продиктовано логистическими трудностями или экономическими факторами.
Как быть туристам?
Если вы уже приобрели тур с вылетом из Архангельска или Сыктывкара на даты после отмены чартеров, турагент обязан предложить альтернативные варианты перелета или возврат денег.
В дальнейшем жителям этих городов придется рассматривать вылеты в Турцию из Москвы, Казани или других городов, где сохраняется чартерное сообщение.
Отмена прямых рейсов – неприятный сюрприз для желающих отдохнуть на турецких курортах. Остается надеяться, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.
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