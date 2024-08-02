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Лавочка закрыта: граждане страны останутся без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе

В скором времени жители некоторых городов Росси...

polinka.top

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В скором времени жители некоторых городов России столкнутся с изменениями в доступности чартерных полетов в Турцию.

По информации онлайн-платформ по бронированию туров, последний рейс в Анталью из Архангельска был запланирован на конец июля, после чего прямые полеты из этого города будут прекращены. Возвращение из Турции в Россию для пассажиров этих рейсов будет осуществляться только до аэропорта Шереметьево в Москве.

Один из пассажиров, активно обсуждающих ситуацию в тематических телеграм-каналах, поделился, что его турагент уже ищет альтернативные варианты перелета на 14 сентября. По его словам, хотя обычно подобные рейсы отменяют из-за недобора пассажиров, рейсы из Архангельска в Анталью традиционно пользовались высоким спросом.

Аналогичная ситуация складывается и в Сыктывкаре, где жители уже лишились возможности путешествовать в Турцию на чартерных рейсах авиакомпании Southwind после 19 июля. Последний рейс назад в Российскую Федерацию был запланирован на 25 июля с прибытием в аэропорт Внуково.

Для тех, кто планирует отдых в Турции во второй половине лета, остаются варианты вылета из Москвы и Казани. Эти рейсы, как отмечают эксперты туристической отрасли, продолжат осуществляться, предоставляя альтернативные возможности для желающих насладиться отдыхом на турецких курортах.

Путешественникам, планирующим свои поездки, рекомендуется внимательно следить за обновлениями от турагентств и авиакомпаний, чтобы своевременно адаптировать свои планы к изменяющимся условиям воздушного сообщения.

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