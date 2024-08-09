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Лавочка закрыта: граждане России останутся без перелётов в Турцию - строгие ограничение вступят в силу уже в августе

С конца июля 2024 года жители Архангельска и Сы...

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С конца июля 2024 года жители Архангельска и Сыктывкара столкнутся с изменениями в планах путешествий в Турцию. Согласно последним данным от онлайн-сервисов бронирования, чартерные рейсы в Анталью прекратят своё существование, оставляя путешественников в поисках альтернативных вариантов.

Завершение чартерных рейсов

Последний рейс из Архангельска запланирован на 22 июля, после чего пассажиры смогут возвращаться в Россию только через московский аэропорт Шереметьево. Такие изменения обусловлены, как правило, недостаточным количеством пассажиров, хотя источники утверждают, что рейсы были популярны и заполнены.

Тем временем, жители Сыктывкара также столкнутся с аналогичной ситуацией. Последний чартерный рейс авиакомпании Southwind вылетит 19 июля, а возврат пассажиров предусмотрен на 25 июля через аэропорт Внуково в Москве.

Поиск альтернатив

Для тех, кто планировал отпуск из Архангельска и Сыктывкара в Турцию, существуют альтернативные маршруты. Согласно рекомендациям экспертов, туристам следует рассмотреть возможность перелета из Москвы или Казани, где чартерные рейсы продолжат курсировать до конца летнего сезона.

Рекомендации для туристов

Эксперты советуют бронировать билеты заблаговременно, учитывая возможное увеличение спроса на рейсы из альтернативных городов. Также стоит обратить внимание на возможность возврата и изменения билетов при бронировании через проверенные платформы, чтобы избежать дополнительных расходов в случае изменений в расписании полетов.

Прекращение чартерных рейсов в Турцию из Архангельска и Сыктывкара является значительным изменением для местных жителей, планирующих отпуск. Однако, благодаря доступным альтернативным маршрутам и полезным рекомендациям, туристы смогут продолжить наслаждаться путешествиями в одно из самых популярных направлений. Это изменение подчеркивает важность гибкости и готовности адаптироваться к новым условиям в мире путешествий.

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