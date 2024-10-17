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Лавочка теперь закрыта: россияне теперь без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в октябре

Осенний отдых 2024 года принесет неожиданные из...

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Осенний отдых 2024 года принесет неожиданные изменения для жителей некоторых регионов России, предпочитающих проводить свои каникулы в Турции.

По последним данным, представленным платформами онлайн-бронирования, после июля чартерные полеты из Архангельска в Турцию окончательно отменены.

Это решение внесло существенное беспокойство среди планирующих путешествия на конец лета. Один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделился, что его планы на сентябрьская поездка теперь под вопросом, и ему приходится ждать предложений от турагентства.

Ситуация схожа и в Сыктывкаре, где авиакомпании прекратили выполнять чартерные рейсы в Турцию в июле. Последний полет назад в Россию был запланирован на 25 июля, с прилетом в аэропорт Внуково.

Теперь гостям и населению Сыктывкара и Архангельска, желающим отдохнуть в Турции, предстоит искать альтернативные варианты вылетов из столицы России или Казани. Это может усложнить логистику поездок и потенциально увеличить расходы из-за необходимости дополнительных перемещений до выбранного аэропорта отправления.

Такие коррективы в расписании полетов отражают широкомасштабные тенденции в авиационной индустрии, связанные с колебаниями спроса и экономическими факторами. Путешественникам важно оставаться гибкими и использовать все доступные ресурсы для адаптации своих планов и обеспечения комфортного отдыха.

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