Лавочка прикрыта: россияне останутся без перелётов на курорты — суровые ограничение вступят в силу уже в августе

По информации туристических онлайн-платформ, после 22 июля чартерные рейсы из Архангельска в Турцию будут приостановлены. Последний вылет в Анталью запланирован на эту дату, а возвращение пассажиров возможно лишь в московский аэропорт Шереметьево.

Один из подписчиков канала "Крыша ТурДома", который намеревался вылететь из Архангельска в Турцию 14 сентября, сейчас ожидает от своего турагента новые предложения. Обычно чартерные программы закрываются заранее из-за недостатка пассажиров, однако по словам нашего источника, знакомого с ситуацией, рейсы из Архангельска в Анталью традиционно пользовались высоким спросом.

Жители Сыктывкара также не смогут воспользоваться чартерными рейсами авиакомпании Southwind в Турцию после 19 июля. Туристы, вылетающие в тот день в Анталью, смогут вернуться в Москву в аэропорт Внуково 25 июля.

На оставшуюся часть летнего сезона для сыктывкарцев доступны туры в Турцию с вылетом из Москвы и Казани, сообщает сайт tourdom.